В Вирджинии (США) арестовали самопровозглашенного лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса за то, что он въехал в толпу протестующих Black Lives Matters.

Об этом сообщило издание Henrico Citizen. Инцидент произошел 7 июня в пригороде Ричмонда, пострадал один человек.

Водителя задержали и выдвинули против него обвинения в нападении с побоями, покушении на тяжкий вред здоровью и вандализме.

В США лидера Ку-клукс-клана задержали за наезд на протестующих

Сам Роджерс при задержании представился как "президент" Ку-клукс-клана Вирджинии. По данным СМИ, он "наиболее высокопоставленный" участник объединения, среди тех, кто находится на свободе, а не в тюрьме.

Также Роджерс якобы активный пропагандист идеологии Конфедерации, одной из сторон в гражданской войне США, которая выступала против отмены рабства.

Гарри Роджерс Henrico sheriff's department / AFP

Ку-клукс-клан – неформальная группа в Соединенных Штатах, которая выступает за превосходство белой расы, которая ранее прибегала к террористическим атакам против своих оппонентов.

Напомним, антирасистские протесты Black Lives Matters продолжаются в США уже три недели после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

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