В США лидера Ку-клукс-клана задержали за наезд на протестующих
В Вирджинии (США) арестовали самопровозглашенного лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса за то, что он въехал в толпу протестующих Black Lives Matters.
Об этом сообщило издание Henrico Citizen. Инцидент произошел 7 июня в пригороде Ричмонда, пострадал один человек.
Водителя задержали и выдвинули против него обвинения в нападении с побоями, покушении на тяжкий вред здоровью и вандализме.
Сам Роджерс при задержании представился как "президент" Ку-клукс-клана Вирджинии. По данным СМИ, он "наиболее высокопоставленный" участник объединения, среди тех, кто находится на свободе, а не в тюрьме.
Также Роджерс якобы активный пропагандист идеологии Конфедерации, одной из сторон в гражданской войне США, которая выступала против отмены рабства.
Ку-клукс-клан – неформальная группа в Соединенных Штатах, которая выступает за превосходство белой расы, которая ранее прибегала к террористическим атакам против своих оппонентов.
Напомним, антирасистские протесты Black Lives Matters продолжаются в США уже три недели после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими.
В США и ряде европейских стран прошли демонстрации движения Black Lives Matter ( "Жизнь темнокожих имеет значение"), направленные против расизма и дискриминации после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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