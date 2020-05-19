В США раскритиковали препарат гидроксихлорохин, который президент США Дональд Трамп назвал защитой от коронавируса (COVID-19).

Ведущий телеканала Fox News Нил Кавуто сообщил, что гидроксихлорохин смертельно опасен для пациентов с различными заболеваниями.

"Те, кто принимал препарат, были в уязвимой группе населения, в том числе с респираторными или другими заболеваниями, умерли. Я хочу подчеркнуть: они умерли. Если вы находитесь в зоне риска и принимаете это в качестве профилактического средства для защиты от вируса, или в худшем случае вы имеете дело с вирусом, и вы находитесь в уязвимой зоне, он (препарат. – Ред.) убьет вас", – сказал он.

Дональд Трамп

Журналист подчеркнул, что гидроксихлорохин не нужно принимать всем подряд независимо от того, что Трамп рассказывает о его эффективности.

"Я принимаю гидроксихлорохин прямо сейчас. Я принимаю по таблетке в день. Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали. Я получаю очень много позитивных откликов об этом препарате. Пока со мной все в порядке. Я все еще с вами", – говорил глава Белого дома в эфире американского ТВ.

Слова Кавуто основаны на исследовании Департамента по делам ветеранов, где был доказан риск приема гидроксихлорохина для пациентов с респираторными или сердечными болезнями. Исследование показало, что люди, которые имели данные заболевания и принимали гидроксихлорохин, вскоре скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19.