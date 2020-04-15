За вторник, 14 апреля, в США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – 2129.

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Это самый высокий суточный прирост смертности в стране с начала пандемии, сообщает CNN.

В целом количество случаев COVID-19 в Соединенных Штатах, по состоянию на утро среды, 15 апреля, уже больше 614 тысяч. Зафиксировано более 25 тысяч новых больных.

В США коронавирус убил рекордное количество людей за сутки Интерфакс

Скончались уже 26 047 человек. Выздороветь удалось по разным данным от 38 800 до 46 тысяч пациентов.

В связи с критической ситуацией правительство американского штата Мэн продлило чрезвычайное положение в штате до 15 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России был побит антирекорд по количеству зараженных – за сутки коронавирус обнаружили более чем у 2,7 тысяч человек.