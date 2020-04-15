В США коронавирус убил рекордное количество людей за сутки
За вторник, 14 апреля, в США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – 2129.
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Это самый высокий суточный прирост смертности в стране с начала пандемии, сообщает CNN.
В целом количество случаев COVID-19 в Соединенных Штатах, по состоянию на утро среды, 15 апреля, уже больше 614 тысяч. Зафиксировано более 25 тысяч новых больных.
Скончались уже 26 047 человек. Выздороветь удалось по разным данным от 38 800 до 46 тысяч пациентов.
В связи с критической ситуацией правительство американского штата Мэн продлило чрезвычайное положение в штате до 15 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России был побит антирекорд по количеству зараженных – за сутки коронавирус обнаружили более чем у 2,7 тысяч человек.