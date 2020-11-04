У побережья США кит едва не проглотил двух женщин: страшный момент попал на видео

У пляжа Авила Бич в штате Калифорния (США) горбатый кит опрокинул каяк, на котором плавали две подруги.

Инцидент произошел 2 ноября, пишет KSBY. Видео, на котором кажется, что кит пытается проглотить плавсредство, стало активно распространятся в сети (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Журналисты отметили, что двум женщинам повезло остаться в живых после нападения кита.

Кит опрокинул желтый каяк Скриншот видео

Кит опрокинул желтый каяк Скриншот видео

Местная жительница Джули МакСорли рассказала, что хотела сфотографировать китов и убедила подругу отправиться с ней в плаванье на каяках.

МакСорли добавила, что в этом районе было много птиц и рыб, поэтому люди выняли телефоны, думая, что что-то случится.

Она вспомнила, что видела китов вдалеке, но через несколько секунд один оказался прямо под ними.

Джули МакСорли Скриншот видео

Хотя на некоторых видеозаписях создается впечатление, что кит практически проглотил девушек, Джули рассказала, что каяк просто перевернулся и их бросило под воду.

Горбатые киты считаются вымирающим видом. Эксперты по морским млекопитающим подчеркивают, что этот вид может быть непредсказуемым и опасным, и люди должны по возможности сохранять расстояние с ними примерно в длину футбольного поля.

Предполагается, что киты могут появляться недалеко от берега в поиске пищи.

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