В США известный журналист занялся мастурбацией на совещании, забыв о камере в Zoom

Журналист Джеффри Тубин, который сотрудничает с CNN и New Yorker, мастурбировал во время рабочего видеозвонка в Zoom.

В итоге его отстранили от работы, пишет ВВС.

Инцидент произошел, когда Тубин принимал участие в совещании вместе с еще десятком известных журналистов журнала New Yorker.

В какой-то момент все решили сделать перерыв, после которого, как минимум двое успели заметить, что их коллега мастурбирует.

Сам Тубин после этого извинился. По словам журналиста, он был уверен, что выключил камеру и его никто не видит.

"Я допустил досадную ошибку, когда думал, что был вне кадра. Я приношу извинения своей жене, друзьям и коллегам", – сказал он в комментарии Vice News.

60-летний Тубин много лет пишет для New Yorker. Также он является аналитиком CNN по юридическим вопросам. Кроме того, он написал несколько книг, одна из которых легла в основу сериала "Американская история ужасов: Народ против О. Джея Симпсона".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из сельских школ Рязанской области (Россия) учитель английского языка мастурбировал перед 7-классницей на уроке.