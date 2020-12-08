В США из-за COVID-19 последняя неделя стала самой смертоносной за семь месяцев

В США за последнюю неделю от коронавируса умерли 15 658 человек, что делает ее самой смертоносной в пандемии COVID-19 с апреля.

Как пишет Daily Mail, за последние сутки в США зарегистрировано 1404 смерти и 192 299 новых случаев коронавируса, а число госпитализированных в настоящее время достигло рекордных 102 148 человек (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

В среднем смертность по стране сейчас составляет 2200 смертей в день. В апреле максимальное семидневное среднее значение было чуть более 2000 смертей.

За последнюю неделю все штаты, кроме Юты и Монтаны, сообщили об увеличении количества смертей по сравнению с предыдущими 7 днями.

При этом в Дакоте по-прежнему регистрируется наибольшее количество смертей на 100 тысяч жителей страны.

С конца октября госпитализации с COVID-19 постоянно устанавливают ежедневные максимумы и в настоящее время вырасли в 31 штате по сравнению с двумя неделями назад.

Род-Айленд является наиболее пострадавшим штатом: там фиксируется в среднем 110 случаев на 100 тысяч человек в неделю.

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