В США истребитель рухнул в "Долину смерти": ранены 7 человек

В американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F/A-18.

Днем 31 июля военный самолет упал в Национальном парке "Долина Смерти", в результате чего пострадали семь посетителей, сообщает CNN .

Представитель парка Патрик Тейлор рассказал журналистам, что посетители получили незначительные травмы.

Самолет упал в Долине смерти CNN

Как правило, военным самолетам запрещается летать над национальными парками, но исключение было сделано над одним участком "Долины смерти", когда она стала национальным парком 25 лет назад. На самом деле, по словам Тейлора, именно эта местность является популярным местом для просмотра военных учебных полетов.

В Военно-морских силах США заявили, что на месте происшествия находятся спасатели, судьба пилота самолета пока неизвестна. Также военные выясняют, что стало причиной авиакатастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пакистане военный самолет врезался в жилые дома.

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