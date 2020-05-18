В США испытали вакцину от COVID-19 на людях: первые результаты поразили

Американская компания Moderna заявила, что её экспериментальная вакцина mRNA-1273 доказала свою эффективность против COVID-19 на ранней стадии клинических испытаний на людях.

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Как сообщает CNBC, в испытании принимали участие 45 человек, которых поделили на три группы: первой вкалывали 25 мкг вакцины, второй – 100, третьей – 250. Причем, вакцинирование проводилось дважды с интервалом в 28 дней.

На 43-й день у восьми пациентов первой группы наблюдалось количество антител, равное тому, что присутствует у выздоровевшего от COVID-19 человека. У второй группы это количество было значительно большим, а данные о результатах испытания третьей группы пока недоступны.

В компании отметили, что вакцина mRNA-1273 показала себя многообещающе, а также переносилась людьми практически без побочных эффектов – их обнаружили только у пациентов из третьей группы.

В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях

"Эти данные подтверждают наше убеждение, что mRNA-1273 обладает потенциалом для предотвращения болезни COVID-19", – заявил главный медицинский директор Moderna доктор Тал Закс

Также отмечается, что следующий этап испытаний начнется в июле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили о положительных результатах испытания вакцины от COVID-19 на обезьянах.