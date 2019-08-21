Испытания мощной ракеты в США: в мире началась новая гонка вооружений

После выхода из Договора между РФ и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), американские военные впервые испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета которой ранее была запрещена.

Что это означает, и чем ответит Россия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

США испытали новую крылатую ракету малой дальности, ранее запрещенную ДРСМД.

В связи с этим, в России обвинили Америку в плановой подготовке к испытаниям и намеренном уничтожении "ракетного" договора.

РФ уже давно имеет на вооружении крылатую ракету наземного базирования, дальность которой была запрещена Договором.

Испытания США

Впервые, за более чем 30 лет, на военном полигоне на острове Сан-Николас штат Калифорния ,США испытали крылатую ракету наземного базирования малой дальности. По данным Пентагона, ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км.

О намерении испытать ракету дальностью примерно в тысячу километров в Министерстве обороны США сообщали еще в марте. Тогда представитель ведомства заявлял, что если испытания пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.

Еще в начале августа источники в Пентагоне подтвердили, что подготовка идет полным ходом, и назвали это ответом администрации Дональда Трампа на "многолетнее несоблюдение Россией ДРСМД".

Сейчас в Минобороны США оценивают результаты испытания, эти данные "послужат основой" для дальнейшего развития ракет средней дальности, заявили там.

Что касается характеристик запущенной ракеты, то, по словам подполковника ВВС США Роберта Карвера, крылатая ракета наземного базирования, запущенная с мобильной установки, была разновидностью крылатой ракеты "Томагавк".

США испытали запрещенные ДРСМД ракеты Скрин

Ракеты "Томагавк" – это ряд многоцелевых дозвуковых крылатых ракет большой дальности, которые производятся в Америке. Имеют огромный спектр тактического применения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования.

Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году.

Дальность полета "Томагавка" наземного базирования составляет от 1250 до 2500 км (были сняты с вооружения после подписания Договора), подводного – 1000 км. Ракета несет фугасную или кассетную боевую часть массой 120 кг. При использовании ядерного боеприпаса масштаб разрушений может достигать трех километров. При этом в Пентагоне уточнили, что испытываемая ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Реакция России

Сразу после сообщения Пентагона, российские СМИ тут же обвинили США в том, что они запустили ракету, которая запрещена Договором РСМД. При этом, явно забыв, что Россия также прекратила свое участие в Договоре 2 августа, в связи с чем американцы больше не связаны никакими обязательствами.

В частности, в топовых российских изданиях вышли материалы с такими заголовками.

Не обошлось и без громких заявлений российских чиновников, которые в целом дублируют друг друга в попытке доказать, что США уже давно собиралась выйти из ДРСМД.

В частности, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что США "уже готовились в одностороннем порядке выйти из Договора".

"Эти испытания Соединенных Штатов для стран Европы и всего мирового сообщества должны быть сигналом о том, что США являются разрушителями архитектуры европейской и мировой безопасности, и о необходимости принятия соответствующих мер по недопущению этого", – сказал депутат.

Такая же риторика видна в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова: "Москва сожалеет в связи с пусками США ракет, ранее запрещённых ДРСМД. Это еще раз доказывает, что подготовка к слому договора шла давно".

Сергей Рябков "РИА Новости"

Он отметил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений и привержена мораторию на размещение ракет, пока это где-либо не сделают США.

По мнению члена оборонного комитета Совфеда Франца Клинцевича, запуск ракеты после того, как в начале августа было прекращено действие ДРСМД, – это "откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом".

Клинцевич подчеркнул, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений, однако сделает все, чтобы не допустить превосходства США.

Примечательно, что помимо РФ на запуск ракеты средней дальности в Штатах отреагировали и в Китае. Более того, там поддержали слова россиян о том, что Америка специально похоронила Договор.

"Испытание Пентагоном крылатой ракеты наземного базирования стало подтверждением истинных намерений выхода США из ДРСМД" – МИД КНР.

Ответ РФ

На самом деле вся история с выходом США из Договора началась с предоставления Пентагоном своим союзникам в НАТО разведданных о новых российских ракетах "Новатор" 9М729, которые были не только успешно испытаны, но и поставлены на вооружение.

Ракета 9М729 РБК

Пусковая установка "Искандер-М" РБК

По словам бывшего директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, который ушел в отставку 15 августа 2019 года, Россия сначала провела летные испытания 9М729 на расстояние, намного превышающее 500 километров, со стационарной пусковой установки. Затем испытала эту же ракету с мобильной установки, но на расстояние менее 500 километров".

В ноябре 2018 года замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что такая ракета действительно есть на вооружении ВС РФ.

"В России действительно имеется ракета наземного базирования 9М729. Она является модернизированным вариантом ракеты для комплекса "Искандер-М". Модернизация данной ракеты имеет отношение, прежде всего, к ее боевой части. Мы проинформировали американскую сторону, что 18 сентября 2017 года на полигоне "Капустин Яр" в рамках учений "Запад-2017" был произведен учебно-боевой пуск ракеты 9М729 на максимальную дальность. Она пролетела менее 480 километров", – заявил он.

"Искандер-М" с ракетой 9М729 РБК

По версии журнала The National Interest, 9М729 является наземной версией крылатой ракеты морского базирования "Калибр" и, судя по всему, именно она станет ответом США на испытания американской ракеты.

Это подтверждает заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу от 5 февраля, прозвучавшее спустя четыре дня после слов американского президента Дональда Трампа о том, что США начнут шестимесячный период выхода из Договора.

"Генеральный штаб представил верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", – сказал Шойгу.

Чего добиваются мировые гиганты

По мнению военного эксперта и главного редактора журнала Defense Express Антона Михненко, расторжение ДРСМД было следствием действий РФ о нарушении условий этого документа. Но на сегодняшний день США заинтересованы в том, чтобы все страны, которые сейчас имеют ракеты, сели за стол переговоров и подписали новый договор, сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"То, что происходят испытания, означает, что Америка поднимает ставки, показывает, что у них есть ракетное вооружение и они готовы его применять. В то же время они готовы сесть за стол переговоров. Есть вопрос, когда ты договариваешься с позиции слабого, и если ты договариваешься с позиции сильного. Таким образом США показывают, что у них есть возможности, но давайте садиться за стол переговоров", – считает военный эксперт.

Однако позиция России абсолютно другая, говорит Михненко, и заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире и нарушить баланс сил.

"Речь идет об определенной гонке вооружений, и при действующем руководстве РФ будет развивать этот вопрос. К сожалению, Кремль сегодня заинтересован дестабилизировать ситуацию в мире и сделать так, чтобы из однополярного он превратился в многополярный, где Россия будет иметь свой полюс влияния", – говорит он.

"Поэтому она продолжит создавать новое ракетное вооружение, и будет развивать создание ракет, которые были запрещены Договором о РСМД. Сегодняшняя власть в Кремле не хочет идти на уступки и хочет достичь своей цели – добиться создания многополярного мира, иметь влияние на те регионы, которые, как считают в РФ, должны войти в сферу их ответственности", – заявил военный эксперт.

Что такое ракетный договор

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне, в связи с озабоченностью Запада усилиями СССР по модернизации своего ядерного потенциала. Договор вступил в силу с 1 июня 1988 года.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган

Этим документом участники-подписанты обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Согласно сроку, указанному в Договоре, к 1 июня 1991 года было уничтожено около 2700 ракет и пусковых установок.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД, однако им можно было совершать исследовательские работы, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем.

В конце 2018 года Америка обвинила Россию в нарушении договора из-за создания ракетной системы 9М729, и дала Кремлю 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля. А с 1 февраля США начали шестимесячный период выхода из Договора, так как РФ не выполнила необходимых условий. Со своей стороны, в России начали симметричный процесс.

2 августа обе страны официально вышли из Договора.

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