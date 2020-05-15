В США и Европе забили тревогу из-за связанной с COVID-19 болезни у детей: есть жертвы

Органы здравоохранения США выпустили предупреждение о редком, но иногда смертельно опасном аутоиммунном заболевании среди детей, которое, как считается, связано с коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Daily Mail, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) назвали эту болезнь мультисистемным воспалительным синдромом у детей (MIS-C).

Новая болезнь поражает детей

"Медицинские работники, которые имеют пациентов моложе 21 года с симптомами MIS-C, должны сообщать о подозрительных случаях в местное, государственное или территориальное управление здравоохранения", – заявили в CDC.

О MIS-C сообщили, по крайней мере, в 19 различных штатах и Вашингтоне, округ Колумбия. Болезнь была зарегистрирована у 110 нью-йоркских детей, при этом три ребенка – в возрасте 5, 7 и 18 лет – умерли от нее.

Также смерть одного ребенка с новой болезнью зафиксирована во Франции. Он умер от "неврологического повреждения, связанного с остановкой сердца". Есть данные, что ребенок был в контакте с коронавирусом, но у него не развились синдромы COVID-19.

Врачи отмечают схожесть симптомов MIS-C с болезнью Кавасаки, которая вызывает набухание кровеносных сосудов во всем теле, что приводит к сильной боли.

Впервые болезнь MIS-C была зарегистрирована в Великобритании в конце апреля, где ученые также нашли первые явные доказательства того, что заражение коронавирусом вызывает Кавасаки-подобное воспалительное состояние.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время вспышки COVID-19 в Италии зафиксировали 30-кратный рост количества пациентов с синдромом Кавасаки – некротизирующим васкулитом, поражающим артерии, который проявляется у детей.