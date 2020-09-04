В США предложили сделать бесплатным общественный транспорт на время пандемии COVID-19

Карина Бондаренко Мир 10:08, 4.09.2020 Обновлено: 11:00, 4.09.2020

В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте на время пандемии коронавируса.

Компания LA Metro, обслуживающая самый густонаселенный округ США, таким образом предлагает уменьшить экономическое давление на людей, чьи доходы упали из-за кризиса, пишет Bloomberg.

Отменить плату за проезд для американцев могут на автобусе и метро. Чтобы не допустить сокращения выручки, рассматриваются варианты альтернативного финансирования через государственные гранты или перераспределение доходов от рекламы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, съемки фильма "Бэтмен" снова приостановили из-за COVID-19 у одного из актеров. Согласно сообщениям американских СМИ, коронавирусом заразился Роберт Паттинсон.

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Мир

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