В США начали готовиться к погромам из-за выборов президента. Фото
В Нью-Йорке предприниматели начали оббивать окна и двери своих заведений фанерой, чтобы защитить их от возможных беспорядков из-за выборов президента США.
Соответствующие снимки, сделанные в Бруклине, обнародовала в Facebook пользовательница Лена Ли. "Фанеры требуется много. Все витрины активно забиваются", – написала жительница Нью-Йорка.
Она рассказала, что в универмаге Macy's "готовятся, похоже, к долговременной осаде", поскольку в здании закрыты все витрины, а фанеру решили покрасить в незаметный цвет.
"А некоторые магазины уже заранее листы покрасили. На дверях для непонятливых покупателей прикреплены таблички, что магазин открыт", – отметила пользовательница.
The New York Times передает, что Nordstrom, сеть элитных универмагов, заявила, что планирует закрыть несколько из своих 350 магазинов и нанять дополнительных сотрудников службы безопасности в день выборов. Ювелирная компания Tiffany & Company сообщила, что "витрины избранных магазинов в ключевых городах будут закрыты в ожидании потенциальной активности, связанной с выборами". В Saks Fifth Avenue "принимают дополнительные меры безопасности в определенных местах на случай гражданских беспорядков в связи с нынешними выборами".
Кроме того, Национальная федерация розничной торговли организовала конференцию по ситуации с выборами. Торговая группа также наняла консультантов по безопасности, которые предупредили розничных торговцев о том, какие места по всей стране, вероятно, будут наиболее нестабильными после закрытия участков.
"Страна находится в напряжении, поскольку ожесточенная президентская борьба, наконец, подходит к концу. Последняя горячая точка в тяжелом году, который включал в себя пандемию и широкомасштабные протесты против социальной несправедливости", – сказано в статье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Выборы президента США назначены на вторник, 3 ноября.
СNN заявил, что близкие к Дональду Трампу сотрудники Белого дома якобы тайно прорабатывают схему передачи власти кандидату в президенты от Демократической партии Джозефу Байдену.
Профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс считает, что действующий президент США проиграет предстоящие выборы. По его прогнозу, разрыв между основными претендентами на пост главы государства может достигнуть 10 миллионов голосов.