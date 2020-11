В США начали готовиться к погромам из-за выборов президента. Фото

В Нью-Йорке предприниматели начали оббивать окна и двери своих заведений фанерой, чтобы защитить их от возможных беспорядков из-за выборов президента США.

Соответствующие снимки, сделанные в Бруклине, обнародовала в Facebook пользовательница Лена Ли. "Фанеры требуется много. Все витрины активно забиваются", – написала жительница Нью-Йорка.

Она рассказала, что в универмаге Macy's "готовятся, похоже, к долговременной осаде", поскольку в здании закрыты все витрины, а фанеру решили покрасить в незаметный цвет.

"А некоторые магазины уже заранее листы покрасили. На дверях для непонятливых покупателей прикреплены таблички, что магазин открыт", – отметила пользовательница.

The New York Times передает, что Nordstrom, сеть элитных универмагов, заявила, что планирует закрыть несколько из своих 350 магазинов и нанять дополнительных сотрудников службы безопасности в день выборов. Ювелирная компания Tiffany & Company сообщила, что "витрины избранных магазинов в ключевых городах будут закрыты в ожидании потенциальной активности, связанной с выборами". В Saks Fifth Avenue "принимают дополнительные меры безопасности в определенных местах на случай гражданских беспорядков в связи с нынешними выборами".

Кроме того, Национальная федерация розничной торговли организовала конференцию по ситуации с выборами. Торговая группа также наняла консультантов по безопасности, которые предупредили розничных торговцев о том, какие места по всей стране, вероятно, будут наиболее нестабильными после закрытия участков.

"Страна находится в напряжении, поскольку ожесточенная президентская борьба, наконец, подходит к концу. Последняя горячая точка в тяжелом году, который включал в себя пандемию и широкомасштабные протесты против социальной несправедливости", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL: