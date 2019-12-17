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17 декабря • обновлено в 22:10
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Хотели ограбить магазин: в США преступники под наркотиками протаранили фургоном 11 человек

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Во вторник, 17 декабря, вблизи города Сиэтл в США фургон протаранил супермаркет, в результате чего пострадали 11 человек.

Все раненые были госпитализированы. Трое из них – в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN.

Как оказалось, ЧП произошло из-за неудачной попытки ограбить магазин. Мужчина и женщина намеренно въехали в супермаркет и пытаясь убежать, однако полиция их задержала и взяла под стражу.

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aspi.com.ua

По данным правоохранителей, подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения.

Также стало известно, что среди пострадавших – 2-летний ребенок, коляску с которым задел фургон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице Норвегии Осло вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и влетел в толпу пешеходов.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
США
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