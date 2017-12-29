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В США фургон наехал на пешеходов: есть раненые

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Вечером, 28 декабря фургон наехал на пешеходов в американском городе Сиэтл, что в штате Вашингтон.

Об этом сообщает The Seattle Times.

В результате аварии минимум шесть человек были травмированы, в том числе и водитель. По версии полиции, фургон выехал на тротуар, сбил людей, после чего влетел в витрину магазина. Один пешеход получил осколочные ранения. Также состояние другого пострадавшего оценивается как тяжелое.

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Правоохранители отметили, что водитель потерял сознание на Пятой авеню и Пайн-стрит перед катастрофой. Его госпитализировали в районную больницу. По факту ДТП будут проводить расследование.

SDOTtraffic, twitter

По версии одного из очевидцев, прохожий открыл дверь фургона и ударил водителя. Однако помощник начальника полиции заявил, что не располагает такой информацией. По его словам, нет очевидного понимания того, что это был умышленный наезд. Машина просто стояла на нейтралке, после чего покатилась.

Как сообщал "Обозреватель", ранее пьяный украинец совершил наезд на полицейских в Германии. В результате погибла офицер. Мужчину поместили в СИЗО.

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Тема
ДТП
Место
США
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