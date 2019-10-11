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11 октября • обновлено в 17:07
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В США высокопоставленный дипломат объявил об отставке из-за Украины

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Старший советник госсекретаря США Майка Помпео, дипломат Майкл Маккинли подал в отставку на фоне скандала, который разгорелся из-за возможного давления американского президента Дональда Трампа на Украину.

Об этом сообщает The Washington Post..

"Хотя он напрямую не занимался Украиной, как и многие другие, он был разочарован отсутствием публичной поддержки дипломатов со стороны секретаря, которые были упомянуты в споре по Украине и которых призывали дать показания перед комитетами Палаты, которые проводят расследование импичмента действий Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани", – сказано в статье американского издания.

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Маккинли подал в отставку из-за Украины

Маккинли подал в отставку из-за Украины

miamidiario.com

Отмечается, что особые опасения у Маккинли вызвала бывшая посол в Украине Мари Йованович, которую отозвали из-за обвинений в нелояльности.

Накануне, в четверг, 10 октября, Маккинли отказался комментировать свой уход. Ожидается, что официально Помпео объявит об отставке своего старшего советника вечером 11 октября.

Советник Помпео подал в отставку из-за Украины

Советник Помпео подал в отставку из-за Украины

atr.ua

Напомним, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее со своего поста из-за украино-американского скандала ушел спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он также объявил об уходе с должности исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Майк Помпео Дональд Трамп
Место
США
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