В США еще 17 штатов потребовали отменить результаты выборов

Генеральные прокуроры 17 американских штатов подключились к иску Техаса в Верховный суд, который требует аннулировать результаты выборов президента в четырех штатах. Победа в них помогла демократу Джо Байдену обойти республиканца и действующего главу государства Дональда Трампа.

Как сообщил у себя в Twitter президент США, речь идет о "величайшем мошенничестве в истории".

"Как минимум 17 штатов присоединились к Техасу в экстраординарном деле о величайшем мошенничестве на выборах в истории США. Спасибо!" – написал Трамп.

Аннулирования результатов выборов добиваются в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине. Иск изначально подал генпрокурор Техаса Кен Пэкстон.

По его мнению, власти указанных штатов использовали пандемию коронавируса, чтобы "незаконно изменить электоральные правила путем указаний свыше или дружественных исков".

Как отмечает DW, эксперты считают, что иск Пэкстона не примут к рассмотрению, потому что ни один штат не имеет права вмешиваться в избирательный процесс другого штата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября состоялись выборы президента США. Подсчет голосов во всех штатах был завершен 13 ноября.

Победителем признали представителя Демократической партии Джо Байдена, который получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Трампа насчитали 232 голосов.