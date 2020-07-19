В США драка с участием 200 человек переросла в стрельбу: ранены 13 человек

В американском городе Пеория (штат Иллинойс) произошла драка с участием 200 человек, которая переросла в стрельбу.

Как сообщает WGLT со ссылкой на сотрудницу полиции Эми Дотсон, ранения получили 13 человек.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел около 5 утра по местному времени. Полиции сообщили, что на набережной Пеории собралось около 200 человек и происходит драка. Во время драки началась стрельба.

В Пеории произошла массовая драка и стрельба. Google Maps

Огнестрельные ранения получили 13 человек. Двоих госпитализировали на автомобиле скорой помощи: женщина получила ранение в спину, а мужчина – в шею. Остальные смогли самостоятельно добраться до больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы.

Массовая драка и стрельба произошли на набережной Пеории. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Калифорнии мужчина устроил стрельбу в распределительном центре Walmart. Два человека погибли и четверо получили ранения.