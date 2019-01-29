В США девушка перестала бриться ради спасения любви. Фото

В США девушка, страдающая от излишних волос на теле, отказалась бриться ради любимого мужчины.

32-летняя Дана из Портленда, штат Орегон страдает данным недугом с 8 лет, пишет издание The Sun.

Девушка с 12 лет посещала салоны красоты, чтобы убрать лишние волосы не теле. Дана выщипывала, удаляла воском и отбеливала волосы на разных частях тела, в том числе на пальцах ног и ступнях, однако никакие средства не приносили длительного результата. Позже врачи диагностировали у нее гирсутизм — избыточный рост волос на женском теле.

Молодой человек Даны Стив, видя как мучается его девушка, предложил ей навсегда отказаться от бритв. Он заявил, что ее красота не зависит от количества волос на теле.

Девушка ради парня перестала брить волосы The Sun

"Мы встречались всего пару месяцев, когда он сделал такое заявление. Он помог мне очистить разум от лишнего и разобраться в истинных проблемах моей неуверенности в собственной красоте", – поделилась девушка.

Последние два года она не так яростно борется с волосами на своем теле, позволяя им расти. Дана также активно призывает других людей не вестись на поводу у навязанных обществом идеалов, выкладывая снимки с волосатыми частями тела в социальных сетях.

Девушка ради парня перестала брить волосы The Sun

Девушка ради парня перестала брить волосы The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка, страдающая от акне, стала звездой соцсети Instagram.

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