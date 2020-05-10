В США дети начали умирать от загадочного синдрома, вызванного COVID-19

В Нью-Йорке (США) трое маленьких детей умерли от загадочного синдрома, вызванного, по всей вероятности, коронавирусом.

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Об этом заявил губернатор Эндрю М. Куомо, пишет The New York Times. "Болезнь унесла жизни трех молодых ньюйоркцев", – сказал он.

По его словам, воспаление кровеносных сосудов вызывает "проблемы с сердцем". Это стало причиной смерти минимум одного из троих названных детей.

Кроме того, стало известно, что по состоянию на 9 мая более 73 детей в Нью-Йорке заболели редкой болезнью, которая имеет некоторые сходства с болезнью Кавасаки. Куомо подчеркнул, что многие из этих маленьких пациентов не имели респираторных симптомов, характерных для коронавируса, но у всех тест показал наличие COVID-19.

Смерть от коронавируса "Газета.ру"

По словам губернатора, штат будет сотрудничать с Нью-Йоркским центром генома и Рокфеллерским университетом, чтобы определить причину болезни, которую Куомо назвал "действительно тревожной".

"Мы работали с уверенностью, что COVID-19 не затронул молодых людей. Нам еще многое предстоит узнать об этом вирусе", – полагает Куомо.

Обращаясь к родителям, он призвал их обращать внимание на такие симптомы, как длительная лихорадка, сильная боль в животе, изменение цвета кожи, учащенное сердцебиение и боль в груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании врачи также обратили внимание, что дети массово начали болеть патологией, похожей на синдром Кавасаки, которая может быть вызвана коронавирусом. Малыши начали жаловаться на боли в животе, у них обнаружили отеки сердца и "желудочно-кишечные" симптомы.

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