В США COVID-19 заразились более 1,5 млн человек

Юрий Сергиенко Мир 23:29, 16.05.2020 Обновлено: 23:31, 16.05.2020

В США коронавирусом COVID-19 заболели более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от общего количества в мире (почти 4,7 млн).

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По данным на 23:15 субботы, 16 мая, в стране зафиксировано 1 501 989 случаев.

В США COVID-19 заразились более 1,5 млн человек

Только за последние сутки коронавирусом заразились более 17 тысяч человек.

В США COVID-19 заразились более 1,5 млн человек
worldometers.info

При этом вылечились в США более 336 тысяч пациентов. Скончались свыше 89 тысяч человек.

Страна остается лидером по количеству зараженных в мире.

Далее по этому показателю идут Испания – 276 тысяч, Россия – 272 тысячи, Великобритания – 240 тысяч, замыкает пятерку Италия – 224 тысячи.

В США COVID-19 заразились более 1,5 млн человек
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, реальное количество жертв коронавируса в США может быть больше официальный данных. По мнению исследователей Гарвардского университета, около 20 тысячи летальных случаев не были официально зарегистрированы.

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Мир

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