В США коронавирусом COVID-19 заболели более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от общего количества в мире (почти 4,7 млн).
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По данным на 23:15 субботы, 16 мая, в стране зафиксировано 1 501 989 случаев.
В США COVID-19 заразились более 1,5 млн человек
Только за последние сутки коронавирусом заразились более 17 тысяч человек.
В США COVID-19 заразились более 1,5 млн человек
worldometers.info
При этом вылечились в США более 336 тысяч пациентов. Скончались свыше 89 тысяч человек.
Страна остается лидером по количеству зараженных в мире.
Далее по этому показателю идут Испания – 276 тысяч, Россия – 272 тысячи, Великобритания – 240 тысяч, замыкает пятерку Италия – 224 тысячи.
В США COVID-19 заразились более 1,5 млн человек
worldometers.info
Как сообщал OBOZREVATEL, реальное количество жертв коронавируса в США может быть больше официальный данных. По мнению исследователей Гарвардского университета, около 20 тысячи летальных случаев не были официально зарегистрированы.
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