В США больные COVID-19 супруги умерли с разницей в две минуты

В штате Техас семейная пара умерла с разницей в две минуты из-за осложнений от коронавируса.

Как сообщает Daily Star, 61-летний Пол Блэквелл и 65-летняя Мэри Блэквелл – учителя из школьного округа Гранд-Прери, заболели COVID-19 в начале декабря, вскоре им потребовалась искусственная вентиляция легких.

Неизвестно, как именно пара заразилась COVID-19, ведь оба береглись и даже все лето откладывали семейные встречи со своими пятью детьми.

Супругов поместили в реанимацию больницы Харриса в Техасе, а врачи предупредили родных, что пациенты вряд ли выживут.

Сын пары Кристофер Блэквелл вместе с другими членами семьи принял непростое решение отключить родителей от системы поддержания жизнедеятельности.

13 декабря врачи сдвинули их кровати вместе, после чего пациенты скончались с разницей в несколько минут, держась за руки.

"Когда-то они поклялись быть вместе, пока смерть не разлучит их. Так и произошло", – сказал Кристофер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ивано-Франковщине от коронавируса скончалась почти вся семья местного предпринимателя и депутата. Первой от инфекции умерла его невестка, вслед за ней – сын, а потом уже и супруга.