В США более миллиона человек заболели коронавирусом

Юрий Сергиенко Мир 22:32, 27.04.2020 Обновлено: 22:35, 27.04.2020

В США коронавирусом COVID-19 заболели уже более 1 миллиона человек, что составляет треть от общего количества в мире.

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В понедельник, 27 апреля, количество инфицированных в стране выросло на 27 тысяч, пишет Daily Mail.

Скончались в США уже более 56 тысяч пациентов (+1,3 тысячи за сутки).

В США уже более миллиона заболевших коронавирусом
В США уже более миллиона заболевших коронавирусом

По данным на 27 апреля, во всем мире коронавирусом заболели уже более 3 миллионов человек, более 210 тысяч скончались и более 916 тысяч вылечились.

Новые летальные случаи от коронавируса в США
Новые случаи заражения коронавирусом в США

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики предупредили о второй волне коронавируса, которая поразит США уже следующей зимой. Она будет намного сильнее той, с которой страна борется сейчас.

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