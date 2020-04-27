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27 апреля • обновлено в 22:41
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В США более миллиона человек заболели коронавирусом

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В США коронавирусом COVID-19 заболели уже более 1 миллиона человек, что составляет треть от общего количества в мире.

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В понедельник, 27 апреля, количество инфицированных в стране выросло на 27 тысяч, пишет Daily Mail.

Треть от общего количества в мире: в США уже более 1 млн заболевших COVID-19

Скончались в США уже более 56 тысяч пациентов (+1,3 тысячи за сутки).

В США уже более миллиона заболевших коронавирусом

В США уже более миллиона заболевших коронавирусом

В США уже более миллиона заболевших коронавирусом

В США уже более миллиона заболевших коронавирусом

По данным на 27 апреля, во всем мире коронавирусом заболели уже более 3 миллионов человек, более 210 тысяч скончались и более 916 тысяч вылечились.

Новые летальные случаи от коронавируса в США

Новые летальные случаи от коронавируса в США

Новые случаи заражения коронавирусом в США

Новые случаи заражения коронавирусом в США

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики предупредили о второй волне коронавируса, которая поразит США уже следующей зимой. Она будет намного сильнее той, с которой страна борется сейчас.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
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