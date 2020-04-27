Треть от общего количества в мире: в США уже более 1 млн заболевших COVID-19

В США коронавирусом COVID-19 заболели уже более 1 миллиона человек, что составляет треть от общего количества в мире.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
В понедельник, 27 апреля, количество инфицированных в стране выросло на 27 тысяч, пишет Daily Mail.
Скончались в США уже более 56 тысяч пациентов (+1,3 тысячи за сутки).
В США уже более миллиона заболевших коронавирусом
В США уже более миллиона заболевших коронавирусом
По данным на 27 апреля, во всем мире коронавирусом заболели уже более 3 миллионов человек, более 210 тысяч скончались и более 916 тысяч вылечились.
Новые летальные случаи от коронавируса в США
Новые случаи заражения коронавирусом в США
Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики предупредили о второй волне коронавируса, которая поразит США уже следующей зимой. Она будет намного сильнее той, с которой страна борется сейчас.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.