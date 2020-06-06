В США беременная украинка угодила в расистский скандал

В Нью-Йорке украинка Светлана Флом попала в расистский скандал после того, как обвинила афроамериканку в травле и угрозах.

Для выяснения обстоятельств пришлось неоднократно вызывать полицию, пишет "Новое время" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Светлана Флом Evening Standart

Пользовательница Instagram "_brownsugarbaby" опубликовала запись, на которой Флом звонит в полицию и жалуется на автора, отмечая, что она "манипулирует из-за своего цвета кожи".

"Я вся трясусь… Она меня снимает на камеру, я беременна и со мной двое детей", – сказала украинка. Позднее она попросила удалить видео с ней.

В Нью-Йорке украинку обвинили в расизме из-за жалоб на афроамериканку Кадр видео instagram.com/_brownsugarbaby

В комментарии местным СМИ Флом пояснила, что женщина снимала ее на камеру 45 минут, а потом опубликовала в Instagram отрывки видео, в которых она выставлена расисткой. Украинка также отметила, что после публикации тех кадров в ее адрес стали поступать угрозы.

В Нью-Йорке украинку обвинили в расизме из-за жалоб на афроамериканку instagram.com/_brownsugarbaby

Полиция провела беседу с обеими женщинами, но никаких действий не предприняла.

Светлана Флом является совладелицей заведения Maison Vivienne в Нью-Йорке. Она замужем за миллионером, бывшем руководителем Jaguar Land Rover Manhattan Гэри Фломом. В США женщина переехала в 2007 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда началась волна демонстраций против насилия со стороны полиции.