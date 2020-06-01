В США белые американцы встали на колени перед темнокожими: трогательное видео

В Хьюстоне, который является родным городом погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, белые жители встали на колени перед темнокожими и попросили прощения за годы расизма.

Как сообщает телеканал RT, это произошло у местной церкви. Люди пришли помолиться за семью Флойда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Погибший Джордж Флойд

Несколько десятков белых людей стали на колени, в то время как темнокожие слушали их извинения и плакали.

В последние дни в разных городах США полицейские стают на колени перед протестующими из-за убийства Флойда. В частности, так сделал начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо.

В Нью-Йорке был замечен полицейский, который также встал на колено перед митингующими во время протеста на Таймс-сквер.

CNN

CNN

CNN

CNN

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Напомним, что 25 мая Джордж Флойд был задержан полицейскими за использование поддельных документов в магазине. Один из них прижал темнокожего мужчину к асфальту и придавил его шею коленом. Несмотря на мольбы самого Флойда и очевидцев задержания, полицейский не давал ему дышать, в результате чего Джордж умер, а по всем Соединенным Штатам начались массовые протесты.

Крупные города США охватили беспорядки, опубликованы видео и фотографии последних событий.