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17 октября • обновлено в 05:57
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В США арестовали еще одного фигуранта "украинского дела"

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В США арестовали бизнесмена Дэвида Корреа, который фигурирует в громком деле против Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

Это произошло прямо в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди, передает ВВС Россия.

В прокуратуре Южного округа Манхэттена уточнили, что предприниматель специально прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

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Игорь Фруман (слева) и Лев Парнас

Игорь Фруман (слева) и Лев Парнас

Как известно, американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов ставшего скандальным телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года.

Кроме Фурмана и Парнаса, обвинения в незаконной лоббистской деятельности и нарушении правил финансирования избирательных кампаний были предъявлены их деловым партнерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одного из них – Андрея Кукушкина – арестовали. Его также подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.

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Тема
Выборы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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