В США арестовали бывшего военного, работавшего на российскую разведку

В США 21 августа арестовали бывшего военнослужащего, обвиняемого в сговоре с российской разведкой, которой он передавал информацию о национальной безопасности.

Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции США. С декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс сотрудничал с агентами российской разведки.

В течение этого времени Деббинс периодически посещал РФ и встречался с агентами ГРУ. В 1997 году российские разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя и подписали документ, подтверждающий, что он хочет служить России.

"Деббинс нарушил свою присягу как офицер армии США, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, раскрывая секретную информацию российским разведчикам, сообщая подробности своего подразделения и называя членов команды спецназа, которых российская разведка пыталась завербовать в качестве шпионов", – сказал Джон К. Демерс, помощник генерального прокурора по национальной безопасности.

В ходе сговора Деббинс якобы предоставил агентам российской разведки информацию, которую он получил в качестве военнослужащего армии США, включая информацию о химических подразделениях и подразделениях спецназа.

В 2008 году, оставив действительную службу, Деббинс раскрыл секретным агентам российской разведки информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил агентам ГРУ имена и информацию о своих бывших коллегах по спецназу.

Деббинс обвиняется в сговоре с целью предоставления информации о национальной обороне Соединенных Штатов агентам иностранного правительства. В случае признания виновным Деббинс грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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