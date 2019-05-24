ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В союзе России с Беларусью появился новый поворот

2.1тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил РФ обсудить вопросы интеграции в Союзном государстве.

Об этом глава белорусского правительства заявил 24 мая на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает БЕЛТА.

"Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили вам свои предложения. Думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различие и какие развязки есть", - сказал Румас.

Новости
Беларусь нанесла удар в спину России

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Дмитрий Медведев
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
4
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения