В союзе России с Беларусью появился новый поворот

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил РФ обсудить вопросы интеграции в Союзном государстве.

Об этом глава белорусского правительства заявил 24 мая на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает БЕЛТА.

"Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили вам свои предложения. Думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различие и какие развязки есть", - сказал Румас.

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