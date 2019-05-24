В союзе России с Беларусью появился новый поворот

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил РФ обсудить вопросы интеграции в Союзном государстве.
Об этом глава белорусского правительства заявил 24 мая на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает БЕЛТА.
"Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили вам свои предложения. Думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различие и какие развязки есть", - сказал Румас.
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Александр Лукашенко ответил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления по "интеграции" государства, — бесполезно.
Также Александр Лукашенко пойдет на воссоединение с Россией только при условии, что новое государство возглавит он сам.
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