МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Совфеде РФ пригрозили войной с НАТО из-за Украины

3.6тЧитать новость на украинском

Член комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Олег Морозов нервно отреагировал на вероятность захода кораблей НАТО в украинскую акваторию Азовского моря и заявил, что это будет возможно лишь в случае объявления войны России (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он нагло заявил, что страна-агрессор ни при каких условиях не позволит Альянсу разместить свои суда в Азовском море. Угрожающую речь Морозов произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Украинские корабли если появляются в территориальных водах Азовского моря украинских — это их право. Никто с этим не может спорить. А вот корабли НАТО войти в Азовское море не могут. По определению. Это норма международного права. Они могут это сделать только одним способом — объявив войну России. Потому что это нарушение всех существующих норм, никто этого не позволит сделать", — самоуверенно заявил представитель российских оккупантов.

Новости
Медведев пригрозил НАТО новым "страшным конфликтом"

Смотрите также по теме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Морозов нагло заявил, что РФ якобы всячески пытается вернуть временно оккупированные территории Донбасса в состав Украины, а она этому противится.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Объект
НАТО
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
21
30
Смешно
4
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ски Андрей
Ски Андрей
пукалка развяжется при объявлении!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги