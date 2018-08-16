В Совфеде РФ пригрозили войной с НАТО из-за Украины

Член комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Олег Морозов нервно отреагировал на вероятность захода кораблей НАТО в украинскую акваторию Азовского моря и заявил, что это будет возможно лишь в случае объявления войны России (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он нагло заявил, что страна-агрессор ни при каких условиях не позволит Альянсу разместить свои суда в Азовском море. Угрожающую речь Морозов произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Украинские корабли если появляются в территориальных водах Азовского моря украинских — это их право. Никто с этим не может спорить. А вот корабли НАТО войти в Азовское море не могут. По определению. Это норма международного права. Они могут это сделать только одним способом — объявив войну России. Потому что это нарушение всех существующих норм, никто этого не позволит сделать", — самоуверенно заявил представитель российских оккупантов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Морозов нагло заявил, что РФ якобы всячески пытается вернуть временно оккупированные территории Донбасса в состав Украины, а она этому противится.