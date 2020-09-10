В Сомали террорист-смертник взорвался в центре города: среди погибших – ребенок

Карина Бондаренко Мир 06:58, 10.09.2020 Обновлено: 08:47, 10.09.2020

В столице Сомали Могадишо 9 сентября террорист-смертник взорвался возле ресторана неподалеку президентского дворца.

В результате погибли минимум двое взрослых и ребенок, еще семь человек пострадали, сообщил представитель правительства Исмаил Мухтар, пишет АР.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций. Однако Мухтар отметил, что экстремистская группировка "Аль-Шабаб", которую связывают с "Аль-Каидой", часто совершает подобные нападения.

Взрыв произошел в Могадишо, столице Сомали.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на временно оккупированной территории Донбасса умер террорист "ДНР" Александр Зюбанов ("Зубр"), который принимал участие в пытках и убийствах украинцев.

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