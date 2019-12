В Сомали произошел кровавый теракт: погибло более 90 человек

Более 90 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо.

В числе жертв также есть четверо иностранцев, сообщил в Twitter член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Он написал, что получил информацию о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев".

Как рассказал мэр города Омар Филиш, среди погибших значатся студенты университета Бенадир.

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали утром 27 декабря. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Пока ни одна группировка, действующая в Сомали, не взяла на себя ответственность за взрыв.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79