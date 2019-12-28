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28 декабря • обновлено в 11:37
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В Сомали произошел кровавый теракт: погибло более 90 человек

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Более 90 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо.

В числе жертв также есть четверо иностранцев, сообщил в Twitter член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Он написал, что получил информацию о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев".

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Терракт в Сомали

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Как рассказал мэр города Омар Филиш, среди погибших значатся студенты университета Бенадир.

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали утром 27 декабря. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Пока ни одна группировка, действующая в Сомали, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как писал OBOZREVATEL, 25 декабря, стало известно о масштабном теракте в городе Арбинда на севере Буркина-Фасо, в результате которого погибли не менее 35 мирных жителей и семи военных.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Сомали
Тег
теракт
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