В столице Сомали Могадишо боевики напали на отель. В результате теракта погибли минимум 10 человек, еще более 30 получили ранения.

Как передает Somali Guardian, чтобы проникнуть внутрь отеля Elite на пляже Лийдо, террористы подорвали заминированный автомобиль. Затем нападавшие забаррикадировались на верхних этажах и устроили перестрелку с военными, которые прибыли на место ЧП.

В Сомали боевики атаковали отель: 10 жертв, более 30 раненых

Среди жертв есть чиновники, в частности, издание пишет о смерти министра общественных работ Ахмеда Вашингтона и директора по региональным связям Министерства информации Абдирисака Абдуллахи Абди. Также скончалась знаменитая местная певица Фаиза Бела и другие известные в стране люди.

Силовикам удалось ликвидировать двух боевиков, однако здание все еще находится под их контролем.

В Сомали боевики атаковали отель, подорвав перед этим автомобиль. Фото - Somali Guardian

В Сомали боевики атаковали отель, подорвав перед этим автомобиль. Фото - Somali Guardian

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ранены еще 30.

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