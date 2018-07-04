В Сочи авто влетело в толпу пешеходов: видео смертельного ДТП

В курортном микрорайоне Дагомыс в Сочи машина влетела в шестерых пешеходов на тротуаре, из которых один умер.

По данным агентства "Интерфакс", авария случилась 4 июля около остановки "Чайная фабрика". Водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения, которую беспрепятственно пересек. После этого авто влетело в людей.

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По данным пресс-службы главного управления МВД по Краснодарскому краю, авария случилась из-за того, что мужчина уснул за рулем. Он двигался со стороны Центрального Сочи.

Авария в Сочи скриншот

"По пути движения я уснул, так как не спал уже двое суток, работая в такси. Момент столкновения я не помню, так как спал. Проснулся я от удара и увидел, что сбил пешеходов", – цитируют слова водителя "Вести".

В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами доставлены в больницу. Про состояние остальных пострадавших не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Москве пьяный таксист протаранил толпу людей на тротуаре.