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"В смысле мы ни при чем?!" Скабеева сцепилась с украинцем в эфире из-за Донбасса

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Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за претензий украинского эксперта Гордея Белова. Он обвинил Россию в поддержке террористов на Донбассе.

Конфликт на этой почве разгорелся между оппонентами на программе "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что делал Денис Пушилин (главарь "ДНР". – Ред.) в Санкт-Петербурге? В статусе кого он вообще там был? И после того, как он там был, вы еще можете говорить, что вы к этому (к войне. – Ред.) ни при чем?" – возмутился украинский гость студии.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

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Его слова задели за живое Скабееву, и она набросилась на Белова с дикими оправданиями вооруженного вторжения России в чужую страну.

"В смысле мы ни причем?! Гордей, ку-ку! Мы там пенсии платим абсолютно всем, мы зарплаты платим! В смысле мы ни при чем?! В смысле мы ни при чем? Он оттуда оружие из Петербурга привез, Гордей?!" – сорвалась на истерику скандальная пропагандистка путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Андрей Окара публично пристыдил топ-пропагандистов Кремля за распространение фейков о "гражданской" войне в Украине. Он напомнил им, что террористов "Л/ДНР" поддерживает Россия, и поэтому на Донбассе до сих пор идут боевые действия.

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Темы
российская пропагандаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
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Комментарии
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну так уж и сцепились)))скабеева растоптала идиота...быстро и легко))
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1
1
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Где украинские активисты? Эти псевдо эксперты тусят на рос ты, периодически выставляя украинцев идиотам. Получают за это бабло. Где патриоты?
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5
1
не дождетесь
не дождетесь
Что за кривляние... Практически во всех масштабных гражданских войнах было иностранное присутствие. От этого они не переставали быть гражданскими..
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2
1

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