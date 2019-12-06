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6 декабря • обновлено в 15:20
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В Словакии взорвался газ в многоэтажке: есть жертвы

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В городе Прешов на востоке Словакии 6 декабря прогремел взрыв газа в 13-этажном жилом доме.

По предварительным данным, есть жертвы. Их число устанавливается. Фото с места трагедии опубликовал Telegram-канал "Карточный домик. Европа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем видно, что взрыв разрушил пять этажей в верхней части дома, частично обрушились перекрытия.

Как пишет "5 канал", ссылаясь на Prima, многие жители высотки успели выбежать на улицу, но некоторые люди оказались заблокированными в доме. На месте ЧП видны разбросанные на припаркованные автомобили части здания и детали оконных рам. Также на верхних этажах, где произошел взрыв, начался мощный пожар.

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Взрыв газа в Словакии

Взрыв газа в Словакии

Telegram-канал "Карточный домик. Европа"

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря в курортной местности Щирк на юге Польши в доме взорвался газопровод. Погибло восемь человек – четверо взрослых и четверо детей.

А 3 декабря взрыв бытового газа в жилом доме произошел в Белгороде (Россия). В результате погиб один житель и пострадали пять человек.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Словакия
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