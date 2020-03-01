В Словакии впервые к власти пришла оппозиция: все детали выборов

В Словакии блок президента, премьер, а также все венгры сенсационно проиграли парламентские выборы, из-за чего страну ожидает полная перезагрузка власти.

Теперь коалицию там создадут оппозиционные партии. Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что результаты голосования (по подсчету 99,59% бюллетеней) существенно разошлись с прогнозами социологов, а также имеют принципиальные различия с результатами экзит-пола.

Оппозиционная партия победила на выборах в Словакии

Так, первое место на выборах ожидаемо получили словацкие популисты – оппозиционная партия OľaNO ("Обычные люди и независимые личности"), существенно увеличившая свой рейтинг за последнее время. Предварительно они получают 25,02% голосов, или 53 мандата в парламенте (всего в Словакии 150 депутатов).

Местные эксперты считают, что из-за огромного отрыва от потенциальных партнеров по коалиции эта партия наверняка получит должность премьер-министра.

Помимо этого, вне парламента остались обе венгерские партии, чего еще никогда не было в истории Словакии, в которой венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны.

Еще одной сенсацией стало поражение блока партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", который был создан при поддержке действующего президента Зузанны Чапутовой. Он набрал 6,95%, хотя проходной барьер для партийных блоков составляет 7%.

"Ни один опрос, а также экзитпол не ставили под сомнение попадание соратников Чапутовой в парламент. Ожидалось, что она войдет в новую коалицию", – говорится в сообщении.

Также известно, что третье место на выборах получила еще одна популистская партия "Мы-семья", набрав 8,24% или 17 мест в парламенте. Четвертыми стали пророссийские ультранационалисты L'SNS с 7,97% (им досталось тоже 17 мест). А замыкает список парламентских партий либертарианская "Свобода и солидарность" (6,21%, 13 мест) и партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (5,76%, 12 мест).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии на выборах президента в марте 2019 года победила на тот момент либеральная оппозиционерка, адвокат Зузана Чапутова, получив 58,38% голосов избирателей.

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