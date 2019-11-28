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29 ноября • обновлено в 10:48
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В Словакии погибли альпинисты из Украины: имена и фото

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В Словакии в четверг, 28 ноября, погибли два альпиниста из Украины – инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрылева.

Об этом сообщается на Facebook-странице Федерации альпинизма и скалолазания Киева. Трагедия произошла на сборах в горном массиве Высокие Татры (словацкая часть Карпат).

"Факт подтвердили словацкие спасатели, обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Альпинист Александр Кашель в комментариях к посту добавил, что к телам украинцев вышел отряд местных спасателей из 14 человек, однако прекратил работы из-за сложных погодных условий.

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

facebook.com/verticalclubkiev

Погибшие украинцы

Погибшие украинцы

facebook.com/verticalclubkiev

"Погода не летная... Попытаются завтра транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования в хату Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент", – написал он.

Он уточнил, что альпинисты погибли при спуске с горы Видлова вежа (2523 метра).

В Словакии погибли альпинисты из Украины: имена и фото

Скриншот

В Словакии погибли альпинисты из Украины: имена и фото

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в результате шторма в Кельтском море, недалеко от Бреста, погиб украинский моряк.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
украинцы за границей
Место
Словакия
Теги
погибли альпинисты смерть
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