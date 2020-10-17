В Словакии хотят проверить на COVID-19 сразу 90% населения

Правительство Словакии намерено одновременно провести бесплатное тестирование на коронавирус 90% населения. Для этой цели закуплено 13 миллионов экспресс-тестов на 57 миллионов евро.

Об этом 17 октября на пресс-конференции в Братиславе заявил премьер-министр страны Игорь Матович, пишет Aktuality.

Так, на выходных 24-25 октября планируется пилотное тестирование, а основную часть жителей страны планируется проверить 31 октября – 1 ноября. Для организации тестирования привлекут 40 тысяч человек, в том числе медперсонал, полицию и армию.

Тестирование будет добровольным, однако премьер призвал всех сограждан участвовать в нем для получения более точных результатов. Если тест покажет позитивный результат, вся семья должна будет отправиться на изоляцию. Через неделю тестирование планируется провести вновь, чтобы обнаружить ложноотрицательные результаты.

Матович пообещал, что, если его идея окажется провальной, он уйдет в отставку.

Как известно, население Словакии составляет 5,45 миллиона человек. В конце сентября 2020 года в стране ввели чрезвычайное положение из-за второй волны коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины ВикторЛяшко анонсировал поступление в Украину новых бесплатных тестов на коронавирус, одобренных ВОЗ.