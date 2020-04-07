В Словакии к 23 годам тюремного заключения приговорили бывшего военного Мирослава Марчек, который убил журналиста Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову.

Однако прокуратура будет обжаловать приговор. Сторона обвинения требовала 25 лет тюрьмы и считает решение суда мягким, передает DW.

"Это было хладнокровное и жестокое убийство. У жертв не было ни малейшего шанса спастись", – отметил судья во время оглашения приговора.

Мирослав Марчек

При вынесении решения суд принял во внимание, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием.

Напомним, что Мирослав Марчек признался в двойном убийстве во время судебного заседания 13 января 2020 года.

Убийство Куцяка и Кушнировой

Как сообщал OBOZREVATEL :

В конце февраля 2018 года в доме около Братиславы нашли застреленными Куцяка и Кушнирову.

На момент убийства журналист проводил расследование о том, что итальянская мафиозная организация переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия.

Убийство шокировало общественность, в стране прошли массовые протесты, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.

Прокуратура Словакии назвала возможного заказчика убийства. Называлось имя Алены Ж., которая была переводчиком Мариана Кочнера.

В Словакии бизнесмену и мультимиллионеру Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве Куцяка и его невесты.

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