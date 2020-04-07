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7 апреля • обновлено в 09:33
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В Словакии 23 года тюрьмы получил убийца журналиста Яна Куцяка

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В Словакии к 23 годам тюремного заключения приговорили бывшего военного Мирослава Марчек, который убил журналиста Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову.

Однако прокуратура будет обжаловать приговор. Сторона обвинения требовала 25 лет тюрьмы и считает решение суда мягким, передает DW.

"Это было хладнокровное и жестокое убийство. У жертв не было ни малейшего шанса спастись", – отметил судья во время оглашения приговора.

Мирослав Марчек

Мирослав Марчек

При вынесении решения суд принял во внимание, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием.

Напомним, что Мирослав Марчек признался в двойном убийстве во время судебного заседания 13 января 2020 года.

Убийство Куцяка и Кушнировой

Убийство Куцяка и Кушнировой

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Яна Куцяка
Место
Словакия
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