В Следкоме Беларуси признали, что силовики убили протестующего

В СК заявили, что одного из протестующих застрелили силовики.

В Следственном комитете Беларуси заявили, что один из протестующих в Бресте 11 августа был убит силовиками.

Против него применили огнестрельное оружие, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК Беларуси изложили свою версию событий. Так, по данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин напали на силовиков во время массового мероприятия.

"Мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами. Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", – сказано в сообщении.

В СК уточнили, что раненого госпитализировали, но 19 августа он скончался.

"Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка", – заверили в ведомстве.

Telegram Следственного комитета Беларуси

Telegram Следственного комитета Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, по официальным данным в Беларуси во время массовых протестов против результатов выборов президента погибли три человека.

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