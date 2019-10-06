В скандальном деле Трампа с Украиной появился второй фигурант: кто он

В скандальном деле президента США Дональда Трампа с Украиной появился второй обвинитель.

Об этом заявил ABC News Марк Заид, который является адвокатом первого обличителя, забившего тревогу по сделкам американского президента с Владимиром Зеленским и вызвавшего расследование об импичменте главы США.

Вторым фигурантом является якобы служащий разведки, который из первых уст знает о некоторых обвинениях, изложенных в первоначальной жалобе.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп twitter.com

Также по данному делу прошло собеседование с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном, независимым должностным лицом, которое должно следить за соблюдением правил в своем ведомстве (назначен на эту должность президентом Трампом). Он определяет, есть ли серьезные основания для того, чтобы рассмотрение жалобы пошло дальше.

Существование второго обличителя, особенно того, кто может говорить непосредственно о событиях, связанных с разговорами президента по Украине, – может подорвать повторное настаивание Трампа, что первоначальная жалоба, опубликованная 26 сентября, была "абсолютно неточной".

Эта первоначальная жалоба на семи страницах утверждала, что Трамп подтолкнул власти Украины к расследованию против своего политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а затем неназванные высокопоставленные чиновники Белого дома пытались скрыть улики об этом.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

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