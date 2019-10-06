В скандальном деле Трампа с Украиной появился второй фигурант: кто он

В скандальном деле президента США Дональда Трампа с Украиной появился второй обвинитель.
Об этом заявил ABC News Марк Заид, который является адвокатом первого обличителя, забившего тревогу по сделкам американского президента с Владимиром Зеленским и вызвавшего расследование об импичменте главы США.
Вторым фигурантом является якобы служащий разведки, который из первых уст знает о некоторых обвинениях, изложенных в первоначальной жалобе.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
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Также по данному делу прошло собеседование с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном, независимым должностным лицом, которое должно следить за соблюдением правил в своем ведомстве (назначен на эту должность президентом Трампом). Он определяет, есть ли серьезные основания для того, чтобы рассмотрение жалобы пошло дальше.
Существование второго обличителя, особенно того, кто может говорить непосредственно о событиях, связанных с разговорами президента по Украине, – может подорвать повторное настаивание Трампа, что первоначальная жалоба, опубликованная 26 сентября, была "абсолютно неточной".
Эта первоначальная жалоба на семи страницах утверждала, что Трамп подтолкнул власти Украины к расследованию против своего политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а затем неназванные высокопоставленные чиновники Белого дома пытались скрыть улики об этом.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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