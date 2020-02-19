В скандальном Boeing 737 Max нашли новую проблему

В нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ожидали отправления заказчикам, обнаружили посторонние предметы в топливных баках.

Как рассказал представитель компании, странную находку удалось выявить во время техобслуживания самолета, сообщает BBC.

"Проводя техническое обслуживание самолетов 737 Maх, мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действиям в нашем производственном процессе", – сообщил он.

Boeing 737 Max

Издание уточняет, что посторонний объект, который не является частью самолета, может привести к возможному ущербу воздушному судну в будущем.

Отмечается, что после обнаружения очередного недостатка в модели 737 Max, Федеральное авиационное управление США сообщило об усилении контроля за компанией. В управлении пообещали принимать дальнейшие меры, опираясь на результаты этой проверки.

В свою очередь в Boeing заявили, что данная проблема не приведет к задержкам с введением в эксплуатацию данной модели, которая может состояться уже в первом полугодии этого года.

Отметим, что ранее в компании Boeing обнаружили новую проблему, связанную с программным обеспечением самолетов 737 Max. Она заключалась в том, что индикаторная лампа, предназначенная для предупреждения о неисправности системы, которая помогает поднимать и опускать нос самолета, включалась, когда этого не предполагалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке 10 марта. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж, все они погибли.

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