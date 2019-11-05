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5 ноября • обновлено в 22:11
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"Убийцы и фаш*сты!" Военных Путина забросали камнями в Сирии. Видео

2.1т Читать материал на украинском

В Сирии курдское население взбунтовалось против российско-турецкого патруля, забросав броневики военных камнями.

Инцидент произошел возле города Айн аль-Араб (Кобани) в северной части страны. Об этом сообщает во вторник, 5 ноября, "Инфотека 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что движение колонны было временно остановлено. Более того, несколько протестующих даже смогли взобраться на российский броневик “Тигр”, скандируя “Эрдоган – террорист”.

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Военных Путина забросали камнями в Сирии

Военных Путина забросали камнями в Сирии

Также досталось и путинским военным. Один из курдов набросился на них с обвинениями. "Наши дети умирают. Ты их пособник. Ты убийца, как они. Вы, фашисты, как они!" – закричал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии колонна американских военных попала под обстрел, однако обошлось без жертв.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Чего только не высосут из члена польского пана укрожопые пропагандоны.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ишевский Константин, что ты клоун не придумаешь что бы отмазаться... Не паскудно быть русским убийцей...?
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