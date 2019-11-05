В Сирии курдское население взбунтовалось против российско-турецкого патруля, забросав броневики военных камнями.

Инцидент произошел возле города Айн аль-Араб (Кобани) в северной части страны. Об этом сообщает во вторник, 5 ноября, "Инфотека 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что движение колонны было временно остановлено. Более того, несколько протестующих даже смогли взобраться на российский броневик “Тигр”, скандируя “Эрдоган – террорист”.

Военных Путина забросали камнями в Сирии

Также досталось и путинским военным. Один из курдов набросился на них с обвинениями. "Наши дети умирают. Ты их пособник. Ты убийца, как они. Вы, фашисты, как они!" – закричал он.

Патруль ВС России и Турции закидали камнями в районе н.п. Айн-Эль-Араб (Кобани) на севере Сирии. Протестующим удалось заблокировать движение колонны, когда несколько человек залезли на бронемашину "Тигр", они pic.twitter.com/7XGE4uJ6Ii — распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 5, 2019

"Спасенный Путиным" курд путинскому военному полицаю: - Ты убийца и фашист! https://t.co/7caTr8Ojq7 — амидюпёпль (@KaspHaus) November 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии колонна американских военных попала под обстрел, однако обошлось без жертв.

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