США ударили авиацией по Сирии: убиты несколько главарей "Аль-Каиды"

Obozrevatel Мир 13:37, 23.10.2020

Американская армия нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб, в результате чего убиты несколько главарей террористической группировки "Аль-Каида".

Об этом 22 октября заявила пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США, ответственного за проведение операций в Сирии, Бет Риордан, пишет DW.

По ее словам, ликвидация главарей исламистов "подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, которые будут представлять угрозу гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданским".

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Лондоне, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди них – шесть местных главарей и пятеро иностранцев. Авиаудар с дрона был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, в котором проходила встреча указанных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года – как протест против режима президента Башара Асада. После того, как военные открыли огонь по демонстрантам, беспорядки переросли в вооруженный конфликт, в который постепенно были вовлечены не только страны региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.

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