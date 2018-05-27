В Сирии убили российских военных: первые подробности

В воскресенье, 27 мая, в результате атаки террористов ИГИЛ четыре российских военных погибли, ещё трое военнослужащих ранены.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сначала сообщалось о гибели только двух военных советников, но позже стало известно, что еще двое скончались в больнице.

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"Среди них — два военных советника. Ещё двое военнослужащих скончались в госпитале. У троих — ранения. Все военнослужащие представлены к государственным наградам", - сообщили в МО РФ.

По данным ведомства, российские военные помогали отбить атаку нескольких групп террористов. Всего в результате боестолкновения якобы были уничтожены 43 боевика и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным оружием..

Напомним, ранее в США рассказали подробности боя с россиянами в Сирии, в котором погибли до 300 человек со стороны РФ.