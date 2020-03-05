В Сирии убили главу армии Асада и ранили брата диктатора

В ходе боевых действий в Сирии 4 марта был убит глава армии Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан. Кроме того, серьезные ранения получил брат сирийского диктатора Дин Махер аль-Асад.
В Twitter Kavkaz Center сообщается, что Сухейль аль-Хасан скончался от смертельных ранений в больнице Хамы, куда его доставили из Саракиба.
Как пишет "Апостроф", главарь "Армии Тигров" лично воевал в горячих точках Сирии. Его спецподразделение пыталось возглавлять наступление сирийской армии против турецких войск.
Сухейль аль-Хасан и Дин Махер аль-Асад
Facebook "Груз 200 из Украины в Россию"
Тем временем в России неоднократно отмечали, что Сухейль аль-Хасан – один из главных военачальников сирийской армии, а его боевое подразделение за годы конфликта стало одним из основных символов армии Асада.
Что касается информации о ранении брата сирийского диктатора, то она появилась на странице "Груз 200 из Украины в Россию" в Facebook. Дин Махер аль-Асад якобы был ранен в руку осколками, когда его сопровождал Хасан.
Российские военные из спецназа ССО РФ охраняли Хасана
Sham Center
Сухейль аль-Хасан
Sham Center
"Кроме того, Сухейля постоянно сопровождают бойцы из ССО РФ. Личная охрана. Он без них никуда не ходит. Поэтому потери среди россиян тоже должны быть!" – уточнили в сообщении.
Сухейль аль-Хасан
Sham Center
‼ #ШАМ. Только что. Главарь асадитской "армии тигров" и #Сухейль_Хассан умер от полученных ран в больнице в #Хама, куда его доставили из #Саракиба #сирия #идлиб pic.twitter.com/R8uTRB8Mya— Kavkaz Center (@newkc14) March 4, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце февраля стало известно, что на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.
Позже в сети появились кадры их ликвидации, а также военных, подконтрольных Асаду, в провинции Идлиб.
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