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5 марта • обновлено в 12:54
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В Сирии убили главу армии Асада и ранили брата диктатора

7.5т
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В ходе боевых действий в Сирии 4 марта был убит глава армии Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан. Кроме того, серьезные ранения получил брат сирийского диктатора Дин Махер аль-Асад.

В Twitter Kavkaz Center сообщается, что Сухейль аль-Хасан скончался от смертельных ранений в больнице Хамы, куда его доставили из Саракиба.

Как пишет "Апостроф", главарь "Армии Тигров" лично воевал в горячих точках Сирии. Его спецподразделение пыталось возглавлять наступление сирийской армии против турецких войск.

Сухейль аль-Хасан и Дин Махер аль-Асад

Сухейль аль-Хасан и Дин Махер аль-Асад

Facebook "Груз 200 из Украины в Россию"

Тем временем в России неоднократно отмечали, что Сухейль аль-Хасан – один из главных военачальников сирийской армии, а его боевое подразделение за годы конфликта стало одним из основных символов армии Асада.

Что касается информации о ранении брата сирийского диктатора, то она появилась на странице "Груз 200 из Украины в Россию" в Facebook. Дин Махер аль-Асад якобы был ранен в руку осколками, когда его сопровождал Хасан.

Российские военные из спецназа ССО РФ охраняли Хасана

Российские военные из спецназа ССО РФ охраняли Хасана

Sham Center

Сухейль аль-Хасан

Сухейль аль-Хасан

Sham Center

"Кроме того, Сухейля постоянно сопровождают бойцы из ССО РФ. Личная охрана. Он без них никуда не ходит. Поэтому потери среди россиян тоже должны быть!" – уточнили в сообщении.

В Сирии убили главу армии Асада и ранили брата диктатора

Сухейль аль-Хасан

Сухейль аль-Хасан

Sham Center

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вам то рагули зачем эти фейки? Ладно турецкие ваши побратимы, любители молодых ослиц,высеры от злобы постят,вам то ,что Сирийцы зделали?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
И сегодня Египет ввел для украинских граждан визовый режим. ____
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шо робыть? Треба негайно уходить из Сирии и забирать в родную гавань Киевщину и Одещину. Не бойтесь,кастрюли,зелены человички онижедетей не обидят. Утром проснётесь,а вы уже в России
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Макарский Александр, да нах они нужны? зачем нам крмить скакунов?
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