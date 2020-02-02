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2 февраля • обновлено в 20:22
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В Сирии убили четверых бойцов спецназа ФСБ России: Москва скрыла

5.1т
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В субботу, 1 февраля, в Сирии погибли четыре сотрудника Центра спецназначения ФСБ России. Никакой реакции от официальной Москвы пока нет.

Информация о случившемся публикуется в различных Telegram-каналах, в том числе и в "Военном обозревателе".

Предположительно, потери РФ понесла в результате минометного обстрела со стороны бойцов сопротивления. Одновременно с этим они нанесли удар по позициям режима Асада на западе Алеппо.

Дмитрий Минов - один из погибших сотрудников ФСБ

Дмитрий Минов - один из погибших сотрудников ФСБ

Telegram-канал "Военный обозреватель"

Агенты ФСБ сопровождали одно из подразделений сирийской армии, когда по ним был нанесен удар. Как говорится в твиттере PES ETMİYORUZ BİZ, в его результате были обезврежены 65 солдат режима Асада - 30 из них ранены, а танк, ракетная установка и пять пикапов были уничтожены.

 

 

Стоит отметить, что вся информация об этом есть только в соцсетях - Telegram-каналах и Twitter. А вот официальных комментариев от Кремля нет уже второй день.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии, которых якобы там нет.

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Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
ФСБ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Зачем Москва все это скрывает от Укроины?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Где навозный счетовод драгопитек кувалдовый? Для него появилась работа в Сирии
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Приятная новость, ещё 4 гробика.ха,ха,ха
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