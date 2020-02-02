В Сирии убили четверых бойцов спецназа ФСБ России: Москва скрыла

В субботу, 1 февраля, в Сирии погибли четыре сотрудника Центра спецназначения ФСБ России. Никакой реакции от официальной Москвы пока нет.

Информация о случившемся публикуется в различных Telegram-каналах, в том числе и в "Военном обозревателе".

Предположительно, потери РФ понесла в результате минометного обстрела со стороны бойцов сопротивления. Одновременно с этим они нанесли удар по позициям режима Асада на западе Алеппо.

Дмитрий Минов - один из погибших сотрудников ФСБ Telegram-канал "Военный обозреватель"

Агенты ФСБ сопровождали одно из подразделений сирийской армии, когда по ним был нанесен удар. Как говорится в твиттере PES ETMİYORUZ BİZ, в его результате были обезврежены 65 солдат режима Асада - 30 из них ранены, а танк, ракетная установка и пять пикапов были уничтожены.

Son 12 saatte;) Halep batısı El Zahraa ekseninde; 3 Rus paralı askeri 65 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi. 30 Esed rejimi askeri yaralandı. 1 tank 1 füze rampası ve 5 pikap araç imha edildi. — PES ETMİYORUZ BİZ 🇹🇷 (@pesetmem_2) February 2, 2020

Стоит отметить, что вся информация об этом есть только в соцсетях - Telegram-каналах и Twitter. А вот официальных комментариев от Кремля нет уже второй день.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии, которых якобы там нет.

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