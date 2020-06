В Сирии террорист-смертник устроил взрыв

В воскресенье, 7 июня, в сирийском городе Эль-Камышлы террорист-смертник совершил взрыв.

Он подорвал себя в квартале Хелку, сообщило сирийское государственное агентство теле-радио вещания. О пострадавших агенство не сообщило.

При этом Sham FM заявило о гибели нескольких человек и пострадавших среди мирного населения, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, бомба находилась на поясе террориста. Orient News пишет, что боевик взорвал себя на контрольно-пропускном пункте, принадлежащем курдскому самоуправлению ополченцев (Касд).

Осторожно, кадры 18+!

Добавим, на территории аэропорта Эль-Камышлы строится российская военная база.

#breaking: A suicide bomber blows himself up in Qamishili city at a security check-point#qamishlo #qamishli #suicide_attack #asayish #قامشلو #هجوم_انتحاري #القامشلي pic.twitter.com/5MX1fq0Fay