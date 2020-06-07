В Сирии террорист-смертник устроил взрыв

В воскресенье, 7 июня, в сирийском городе Эль-Камышлы террорист-смертник совершил взрыв.

Он подорвал себя в квартале Хелку, сообщило сирийское государственное агентство теле-радио вещания. О пострадавших агенство не сообщило.

Взрыв в городе Эль-Камышлы twitter.com/MassoudAkko

При этом Sham FM заявило о гибели нескольких человек и пострадавших среди мирного населения, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, бомба находилась на поясе террориста. Orient News пишет, что боевик взорвал себя на контрольно-пропускном пункте, принадлежащем курдскому самоуправлению ополченцев (Касд).

7al.net

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Фото с места теракта Orient News

Фото с места теракта twitter.com/binaasorya

Добавим, на территории аэропорта Эль-Камышлы строится российская военная база.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийском городе Африн, расположенном на северо-западе страны, ранее произошел теракт, в результате которого погибли 42 человека, еще 50 получили ранения.

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