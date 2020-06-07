В Сирии террорист-смертник устроил взрыв

В воскресенье, 7 июня, в сирийском городе Эль-Камышлы террорист-смертник совершил взрыв.
Он подорвал себя в квартале Хелку, сообщило сирийское государственное агентство теле-радио вещания. О пострадавших агенство не сообщило.
Взрыв в городе Эль-Камышлы
twitter.com/MassoudAkko
При этом Sham FM заявило о гибели нескольких человек и пострадавших среди мирного населения, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, бомба находилась на поясе террориста. Orient News пишет, что боевик взорвал себя на контрольно-пропускном пункте, принадлежащем курдскому самоуправлению ополченцев (Касд).
7al.net
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Фото с места теракта
Orient News
Фото с места теракта
twitter.com/binaasorya
Добавим, на территории аэропорта Эль-Камышлы строится российская военная база.
#breaking: A suicide bomber blows himself up in Qamishili city at a security check-point#qamishlo #qamishli #suicide_attack #asayish #قامشلو #هجوم_انتحاري #القامشلي pic.twitter.com/5MX1fq0Fay— Nuvin Ibrahim (@NuvinIbrahim) June 7, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийском городе Африн, расположенном на северо-западе страны, ранее произошел теракт, в результате которого погибли 42 человека, еще 50 получили ранения.
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